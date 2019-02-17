مقتل كاهن إسباني و4 عسكريين على أيدي متطرفين في بوركينا فاسو

قتل كاهن إسباني وأربعة من عناصر الجمارك البوركينية على أيدي مسلّحين متطرفين في شرق ​بوركينا فاسو​. وأشارت الرهبنة الساليزيانية، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الى أنّ "الساليزياني الإسباني أنتونيو سيزار فرنانديز قتل في هجوم إرهابي على الطريق بين توغو وبوركينا فاسو"، موضحة أن "المرسَل البالغ من العمر 72 عاماً أُردي قتيلاً قرابة الساعة الثالثة بعد الظهر من يوم الجمعة".

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