مدير مكتب الرئيس الايراني: قادرون على الالتفاف على الحظر

أكد مدير مكتب الرئيس ال​ايران​ي ​محمود واعظي​ أن "​طهران​ قادرة على الالتفاف على الحظر بفضل مشاركة ​القطاع الخاص​"، مشيراً إلى أن "​اميركا​ تستخدم أقصى طاقاتها في الحظر الاقتصادي الظالم على ايران بهدف تأجيج السخط والهوة بين الشعب والمسؤولين لتحقيق مآربها السياسية".

ولفت إلى "اننا قادرون على الالتفاف على الحظر الاميركي الظالم عبر إمكانيات القطاع الخاص"، مشيراً إلى "ملحمة المسيرات الشعبية في ذكرى انتصار ​الثورة الاسلامية​ في 11 شباط الماضي"، موضحاً إن "الشعب الايراني أكد دعمه للثورة الاسلامية ومبادئها طيلة الأربعين عاماً الماضية".