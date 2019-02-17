بولتون: واشنطن تواصل تقديم المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا

أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون أن "واشنطن تواصل تقديم المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا"، مشيراً إلى أن "أميركا أرسلت مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية إلى شركائنا في العالم، خلال السنوات الخمس الماضية، وبينها فنزويلا".
ولفت إلى أن "تلك المساعدات تشمل أغذية وأدوية، وأشياء أخرى يحتاجها الشعب الفنزويلي بناء على طلب من رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو".
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