بولتون: واشنطن تواصل تقديم المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا

أعلن مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​جون بولتون​ أن "​واشنطن​ تواصل تقديم المساعدات الإنسانية إلى ​فنزويلا​"، مشيراً إلى أن "​أميركا​ أرسلت مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية إلى شركائنا في ​العالم​، خلال السنوات الخمس الماضية، وبينها فنزويلا".

ولفت إلى أن "تلك المساعدات تشمل أغذية وأدوية، وأشياء أخرى يحتاجها الشعب الفنزويلي بناء على طلب من رئيس البرلمان الفنزويلي ​خوان غوايدو​".