أكد مساعد وزير الخارجية ال​ايران​ية، ​عباس عراقجي​ أن "ايران و​الهند​ اتفقتا على التعاون في ​مكافحة الارهاب​ في المنطقة"، مشددا على انه كفانا مماشاة، مشيراً إلى أنه "قدمت ايران والهند خلال الايام القليلة الماضية العديد من الضحايا بسبب هجومين ارهابيين واليوم وخلال اللقاء مع السيدة سوشما سواراج، وزيرة الخارجية الهندية، والتي توقفت قليلا في ​طهران​، اتفقنا على التعاون الوثيق بين البلدين لمكافحة الارهاب في المنطقة".

كانت هذه تفاصيل خبر عراقجي: اتفقنا مع الهند للتعاون في مكافحة الارهاب ويكفينا مماشاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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