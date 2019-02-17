أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن " إحباط محاولة مسافر تركي إدخال 12 كيلو غرام من الكوكايين الخام إلى البلاد"، موضحةً أن "رجال الجمارك اشتبهوا في الراكب القادم من دبي على متن طائرة خطوط طيران الإمارات لمروره بألمانيا والبرازيل خلال أيام قليلة".
ولفتت إلى أن "الراكب التركي رغم حمله حقيبة واحدة إلا أن جواز سفره أثار ريبة رجال الجمارك و"بتفتيش الحقيبة عثر على قاع سحري بداخله 12 كيلو غرام" من المخدرات".
كانت هذه تفاصيل خبر الجمارك المصرية: ضبط تركي بمطار القاهرة حاول إدخال 12 كغم من الكوكايين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.