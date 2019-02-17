أوساط باسيل للقبس: التنسيق مع سوريا لا بد منه لإنهاء أزمة النزوح

أكدت أوساط وزير الخارجية ​جبران باسيل​ لصحيفة "القبس" إن "التنسيق مع ​سوريا​ أمر لا بد منه لتحصيل أكبر قدر ممكن من المكاسب للمصلحة اللبنانية، ولإنهاء أزمة ​النزوح​ والمشاركة في إعادة إعمار سوريا"، نافية "في الوقت عينه أن يكون التنسيق مع سوريا خرقاً لمبدأ ​النأي بالنفس​ أو تموضعاً في محور إقليمي".

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