محمد اسماعيل - القاهرة - صوفيا (د ب أ) نظم عشرات من تيار الاتحاد القومى البلغاري اليميني المتطرف أمس السبت مسيرة لتأبين أحد قادة الحرب بتنظيم مسيرة بالمشاعل تحت شعار" مسيرة لوكوف". ولايحظى الاتحاد القومى البلغاري بتمثيل فى البرلمان. ونظم معارضون مسيرة مضادة تحت شعار: "بدون النازيين في شوارعنا" وجاءت المسيرة الثانية كنوع من تضامن المشاركين فيها مع ضحايا القومية المتطرفة مثل اللاجئين والمهاجرين من غجر الروما واليهود وغيرهم. ينظم القوميون البلغار سنويا مسيرة بالمشاعل والزهور لتأبين وزير الحرب في مملكة بلغاريا سابقا، هريستو لوكوف، باعتباره بطلا قوميا. وكان هذا الجنرال تعرض لإطلاق النار في 13 فبراير من عام 1943 على يد مقاتلي المقاومة داخل منزله في صوفيا.

كانت هذه تفاصيل خبر القوميون في بلغاريا ينظمون مسيرة تأبين في ذكرى مقتل وزير حرب سابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.