محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

شهد العالم السبت، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها بحث المستشارة الالمانية انجيلا ميركل والرئيس عبد الفتاح السيسى، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، عددا من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الأزمة فى ليبيا وسوريا.

كانت هذه تفاصيل خبر حول العالم في 24 ساعة: قمة ألمانية-مصرية تبحث الأزمة في ليبيا وسوريا على هامش مؤتمر ميونخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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