محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: تكثف أجهزة الأمن بالجيزة، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة عجوز مقتولة داخل شقتها بمنطقة إمبابة. وتلقى العميد محسن كامل مأمور قسم شرطة إمبابة، إخطارًا من شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها بشارع الطناني. وانتقلت قوة بقيادة المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة لمحل البلاغ، وتبين بالفحص أن الجثة لسيدة عجوز بها جرح بالرقبة ووجود بعثرة في محتويات الشقة. ورجحت التحريات الأولية، أن السرقة وراء ارتكاب الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. ​

كانت هذه تفاصيل خبر العثور على عجوز مقتولة داخل شقتها بإمبابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.