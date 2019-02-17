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قال جو بايدن نائب الرئيس الأميركي السابق المنتمي للحزب الديمقراطي السبت إنه لم يتخذ بعد قرارا بشأن الترشح لانتخابات الرئاسة التي ستجرى العام المقبل لكنه سيتخذ هذا القرار "في وقت قريب".
ويمكن لأكثر من 20 ديمقراطيا الترشح للرئاسة مما قد يخلق ملعبا مزدحما بالمنافسين للرئيس الجمهوري دونالد ترمب.
وسيحظى بايدن حال اختياره الترشح بأفضلية في السباق الرئاسي نظراً لأنه
وقال بايدن (76 عاماً) في مؤتمر ميونيخ للأمن: "نحتاج لأن نركز حاليا على المطلوب فعله لتغيير بعض السياسات التي يدافع عنها الرئيس" ترمب.
كانت هذه تفاصيل خبر جو بايدن: سأتخذ قرارا قريبا بشأن الترشح لرئاسة أميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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