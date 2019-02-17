العثماني عن مشكل التجار: احتجاجهم مشروع لكن ترويج أطراف للإشاعات والتحامل غير مقبول

عاد سعد الدين العمثاني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، لمشكل الفاتورة الإلتكرونية المتعلق بالتجار، والذي فجر جدلا بين حزبه وحزب التجمع الوطني للأحرار، فيما دفع صغار التجار إلى خوض إضراب شل الحركة التجارية بعدد من المدن.

وقال العثماني في لقاء جمعه باللجنة الوطنية لحزبه، اليوم السبت، إنه لا يتشاءم بالإحتجاجات ومطالبة المواطنين بحقوقهم والدفاع عن مصالحهم وفق القانون لأن ذلك حق دستوري، لكن عبر عن رفضه لما أسماه بالتحامل.

وعبر العثماني عن استياءه من ترويج الإشاعات بخصوص الموضوع، لاسيما أن فرض الفاتورة الإلكترونية لا يهم إلا تجار الجملة الذين يتعاملون أصلا بالفواتير العادية، وأنه لا يخص إطلاقا التجار الصغار.

وأشار العثماني إلى أنه اجتمع رفقة وزراء بينهما التجمعيان بن شعبون في المالية، والطالبي العلمي في التجارة والصناعة بهيئات التجار، واستمعت لهم، وتفاعلت معهم، وأن أن اللقاء كان إجابيا، مبديا عرفانه لمختلف الهيئات التي تمثل التجار على “حسها الوطني”.