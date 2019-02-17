ميلان يسحق أتالانتا بثلاثية مقابل هدف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق آيه سي ميلان الفوز في مباراته الخارجية على أتالانتا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ24 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وسجل ثلاثية ميلان كل من اللاعبين كريستوف بياتيك (هدفان) وهاكن كالهانغولو، وفي المقابل أحرز هدف أتالانتا الوحيد اللاعب ريمو فريلير.

وبهذا الفوز رفع ميلان رصيده من النقاط إلى 42 نقطة وهو يحتل المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد أتالانتا عند 38 نقطة وهو يحتل المركز الخامس.

وبدأ أتالانتا المباراة بضغط كبير على ميلان، وهدد مرماه بأولى الفرص في الدقيقة الرابعة، بعد ركنية نُفذت على رأس دجيمسيتي، لتمر فوق العارضة.

وجاءت أولى فرص ميلان، في الدقيقة 12، بعدما استحوذ فرانك كيسي، على الكرة بشكل جيد داخل المنطقة، وسدد من الناحية اليمنى فوق العارضة.

وعاد كيسي ليهدر فرصة خطيرة بالدقيقة 14، بعد عرضية من سوسو، قابلها برأسية وسط غياب دفاعي، إلا أنها مرت بجوار القائم الأيمن لأتالانتا.

وتمكن أصحاب الأرض من تسجيل هدفهم الوحيد، في الدقيقة 33، بعد عمل رائع من جوسيب إيليتشيتش، في الناحية اليمنى، حيث راوغ مدافع ميلان ببراعة، وهيأ الكرة إلى ريمو فريلير، الذي سدد من داخل المنطقة في الشباك.

وبلمسة ساحرة في الدقيقة 46، أحرز كريستوف بياتيك، مهاجم ميلان، هدف التعادل بطريقة رائعة، بعد عرضية من ريكاردو رودريغيز، قابلها البولندي بيسراه في الزاوية البعيدة لبيريشا، حارس أتالانتا.

وقد تألق أتالانتا في الشوط الأول، رغم قلة عدد الفرص، إلا أنه كان المسيطر تمامًا، حيث حاول استغلال الأطراف، واللعب من العمق، إلى جانب التسديد من خارج المنطقة.

ونجح أتالانتا في احتواء ميلان، من خلال الضغط العالي، الذي أفقد الضيوف توازنهم، ومنعهم من الاستحواذ على الكرة.

لكن في الدقيقة 55، ضاعف كالهانوغلو النتيجة لميلان، بتسجيله الهدف الثاني عبر تصويبة قوية، من خارج منطقة الجزاء.

ومن جديد، عاد بياتيك ليسجل الهدف الشخصي الثاني له، والثالث لميلان، بالدقيقة 61، من ركلة ركنية أسكنها الشباك بضربة رأسية.

واقترب إيليتشيتش من تقليص الفارق لأتالانتا، بعدما حاول التسديد من مسافة بعيدة، قبل أن تمر تصويبته بجوار قائم دوناروما الأيسر، بالدقيقة 68.

وتصدى دوناروما لتصويبة البديل كلوسيفسكي الخطيرة، في الدقيقة 80، ليحافظ على فوز فريقه (3-1).