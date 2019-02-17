مصادر: عباس حثّ سلّام على الالتزام بدعم المشتركة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء السبت، في المقاطعة برام الله، رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، والوفد المرافق له.

ورغم اقتصار خبر وكالة الأنباء الرسمية "وفا" على أن "عبّاس هنّأ سلّام بفوزه برئاسة بلديّة الناصرة"، (بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على الانتخابات)، إلا أن مصادر قالت إنّ هدف الزيارة هو حثّ سلّام على الالتزام بدعم القائمة المشتركة ومنع إمكانيّة الانشقاق فيها.

وتشهد القائمة المشتركة أزمة كبيرة بعدما أعلنت "العربية للتغيير"، برئاسة أحمد طيبي، الانسحاب من المشتركة، دون أن يبلغ شركاءه في المشتركة بأسباب ذلك، بحسب ما قالت مكوّنات المشتركة لـ"عرب ٤٨"، بالإضافة إلى أنهم سمعوا مطالبه من الإعلام بعد إعلانه مغادرته المشتركة.

وتجري في الأيام الأخيرة مباحثات ماراثونيّة على أكثر من مستوى استعدادًا للانتخابات، فمع تواصل المباحثات حول المشتركة، علم موقع "عرب ٤٨" أن مباحثات جرت اليوم بين "الحركة الإسلاميّة" و"التجمّع الوطني الديمقراطي"، بعد أيّام من التوصل إلى تفاهمات بينهما، في حين وقّعت "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" اتفاقًا مع النائب السابق، طلب الصانع.

يذكر أن الخميس المقبل هو آخر موعد لتقديم القوائم.