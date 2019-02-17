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شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. قطر تخترق الحسابات الالكترونية للاعبي منتخب مصر والان مع التفاصيل
سلطت قناة مباشر قطر، المعنية بفضح جرائم النظام القطرى، الضوء على تفاصيل التجسس على شخصيات عالمية من ضمنها لاعبون بالمنتخب المصرى.
وقالت القناة فى فيديو جراف بثته عبر حسابها الرسمى على موقع "يوتيوب": "لا يألو أذناب تنظيم الحمدين جهداً فى وضع تميم ونظامه فى موقف محرج أمام المجتمع الدولى، فقد كشفت وثائق عن عمليات اختراق إلكترونى قام بها النظام القطرى، لآلاف الحسابات الإلكترونية لشخصيات عالمية من ضمنها عدد من لاعبى كرة القدم المصريين".
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