افادت معلومات صحافية بأن صخورا وقعت منذ قليل على الطريق عند مدخل جزين المعروف باسم "المعبور"، وعلى الأثر نشرت شرطة ​بلدية جزين​ عناصرها لتحذير السائقين، فيما عمل عمال البلدية بمؤازرة ​الدفاع المدني​، على إزالة الصخور وإعادة فتح الطريق.

كانت هذه تفاصيل خبر صخور أغلقت معبور جزين والبلدية والدفاع المدني أعادا فتحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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