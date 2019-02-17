الخارجية الأردنية دانت الهجوم الإرهابي في إيران

دانت ​وزارة الخارجية​ الأردنية "الهجوم ​الإرهاب​ي الذي استهدف جنودا إيرانيين قرب منطقة سيستان ​بلوشستان​ في جنوب غرب البلاد"، مؤكدةً أن "​الاردن​ ستظل في مقدمة الدول التي تستهدف محاربة الإرهاب وعصاباته".

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