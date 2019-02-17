وصول دفعة جديدة من المساعدات الاميركية الى الحدود بين كولومبيا وفنزويلا

وصلت عشرات الأطنان من المساعدات الانسانية الأميركية الى الجانب الكولومبي من الحدود بين ​كولومبيا​ و​فنزويلا​، ودعا وفد أميركي ​الجيش​ الفنزويلي الى عدم عرقلة دخول هذه المساعدات في موعدها المقرر في الثالث والعشرين من الشهر الحالي الى فنزويلا.

وحطت طائرتان عسكريتان أميركيتان من نوع سي-117 في مطار مدينة كوكوتا الكولومبية المجاورة للحدود مع فنزويلا، في إطار المرحلة الثانية من خطة ارسال مساعدات اميركية للحد من تفاقم النقص في المواد الغذائية والادوية في فنزويلا.