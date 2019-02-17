هآرتس: إسرائيل حليف غير رسمي في العدوان على اليمن

ذكرت صحيفة "​هآرتس​" الاسرائيلية أن "اسرائيل شريك غير رسمي في ​التحالف السعودي​ ​الإمارات​ي في الحرب على ​اليمن​"، موضحةً أن "إحدى الشركات التي تعود ملكيتها ل​إسرائيل​ تقوم بتدريب مرتزقة يقاتلون إلى جانب التحالف السعودي في اليمن، وأن هذه الشركة تعمل بغطاء إماراتي ودربت مقاتلين شاركوا في معركة الحديدة".

وذكرت أن "شركات أميركية خاصة تبيع خدماتها للإمارات و​السعودية​ في الحرب على اليمن ويديرها كبار الضباط"، مضيفةً أن "كبار الضباط الأميركيين السابقين الذين يعملون في ​وكالة الاستخبارات المركزية​ (CIA) يكسبون ثروات هائلة مقابل الخدمات للسعودية والإمارات هذا وتقدم الشركات الاميركية خدمات جمع المعلومات الاستخبارية وقيادة وحدات المرتزقة في الحرب على اليمن".