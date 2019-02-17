هآرتس: إسرائيل حليف غير رسمي في العدوان على اليمن

ذكرت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية أن "اسرائيل شريك غير رسمي في التحالف السعودي الإماراتي في الحرب على اليمن"، موضحةً أن "إحدى الشركات التي تعود ملكيتها لإسرائيل تقوم بتدريب مرتزقة يقاتلون إلى جانب التحالف السعودي في اليمن، وأن هذه الشركة تعمل بغطاء إماراتي ودربت مقاتلين شاركوا في معركة الحديدة".
وذكرت أن "شركات أميركية خاصة تبيع خدماتها للإمارات والسعودية في الحرب على اليمن ويديرها كبار الضباط"، مضيفةً أن "كبار الضباط الأميركيين السابقين الذين يعملون في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) يكسبون ثروات هائلة مقابل الخدمات للسعودية والإمارات هذا وتقدم الشركات الاميركية خدمات جمع المعلومات الاستخبارية وقيادة وحدات المرتزقة في الحرب على اليمن".
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