محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض (أ ش أ) نشرت قوات التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، مجموعة من المقاطع المصورة حديثا، توثق استهداف مقاتلاتها لمواقع وتعزيزات ومخازن أسلحة لميليشيات الحوثي في منطقة (حجور).

وأظهرت الفيديوهات - التي بثتها قناة (العربية) الإخبارية الليلة - طائرات التحالف وهي تقصف سيارات محملة بالأسلحة تابعة للحوثي. كما أظهرت مجموعة من مخازن السلاح وقد تم استهدفها من قبل طائرات التحالف وتم تدمير بشكل كامل.

وخاضت قبائل حجور في مديرية (كشر) معارك ضارية ضد ميليشيات الحوثي بالتزامن مع الغارات الجوية التي شنتها مقاتلات التحالف في المنطقة ذاتها. وحررت القبائل موقعا ونقطة ومدرسة ذراع النيد المحاذيين لمنطقة أفلح الشام.

وكانت ميليشيات الحوثي قد كثفت قصفها المدفعي على قبائل حجور - خلال اليومين الماضيين - بعد أيام من اندلاع مواجهات مع القبائل وحاصرتهم، متسببة في أزمة إنسانية خانقة.

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي يستهدف مخازن أسلحة الحوثيين في منطقة (حجور) اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.