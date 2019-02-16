كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لافروف يتهم واشنطن بالضغط على الناتو للابتعاد عن موسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الولايات المتحدة، السبت، بالضغط على حلفائها بحلف شمال الأطلسي "ناتو" من أجل الابتعاد عن روسيا في سياق الخلاف الدائر بشأن معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى.