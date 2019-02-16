كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلسطين تدين الهجوم الإرهابي في سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة اليوم الهجوم الإرهابى على قافلة تابعة للجيش المصرى فى سيناء أسفرت عن مقتل 15 جنديا مصريا.

وفي بيان رسمي ، أعربت الرئاسة عن تعازيها وتضامنها مع الحكومة المصرية وشعبها وأسر الضحايا ، في حين تمنت الشفاء العاجل للجرحى.

وجاء في البيان: "القيادة التي يرأسها الرئيس محمود عباس تدين بأشد العبارات هذه الجريمة البشعة التي استهدفت مجموعة من أبطال الجيش المصري".

"كما إن الشعب الفلسطيني وقيادته يقفان إلى جانب الشعب الشقيق وقيادتة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حربهما ضد الإرهاب".