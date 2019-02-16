كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باحث سياسي: أطراف داخلية تُعرقل العملية السياسية في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المُحلل السياسي الليبي، حسين مفتاح، إنَّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جدَّد الدعوة للأمم المتحدة وللمنظومة الدولية بضرورة الوقوف مع مساعي الحل السياسي في الدولة الليبية، وذلك خلال كلمته في مؤتمر ميونخ للأمن.

وأضاف مفتاح، خلال لقائه على قناة الغد الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أنَّ من يعرقل العملية السياسية في ليبيا، أطراف داخلية، تتمثل في المُتصارعين على السلطة والمجموعات المُسلحة الخارجة عن القانون سواء كانت الميليشيات الموجودة في العاصمة طرابلس أو الجماعات المتطرفة سَواء كان بقايا تنظيم القاعدة أو داعش الإرهابي أو غيرها من التنظيمات المتطرفة التي لا زال تُحاول أن تعيد تواجدها في ليبيا بأي شكلٍ من الأشكال.

وأوضح مفتاح، أنَّ من يعرقل العملية السياسية في ليبيا أيضًا، الأطراف الخارجية، أي ما يُعرف بالدول الكبرى ذات المصالح في ليبيا هما إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وأمريكا وحتى روسيا تُحاول أن تعيد تواجدها في ليبيا.

وأشار المحلل السياسي، إلى أنَّ المُجتمع الدولي غير جاد في رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي