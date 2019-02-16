السعودية تدين الهجوم الإرهابي في مصر

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة للهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد الارتكازات الأمنية شمال سيناء، ونتج عنه من مقتل وإصابة رجال أمن مصريين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن المصدر تأكيده على وقوف المملكة إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في حربها ضد الإرهاب، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.