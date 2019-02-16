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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السعودية تدين الهجوم الإرهابي في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
السبت 16/فبراير/2019 - 10:14 م
وكالات
عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة للهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد الارتكازات الأمنية شمال سيناء، ونتج عنه من مقتل وإصابة رجال أمن مصريين.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن المصدر تأكيده على وقوف المملكة إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في حربها ضد الإرهاب، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.