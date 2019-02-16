بعد بديعة الراضي.. المالكي يعين لعسيبي عضوا لجنة الحق في الحصول على المعلومات

بعد تعيينه الاتحادية بديعة الراضي عضوا في المجلس الأعلى للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري «هاكا»، عين لحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أخيرا، الصحافي الاتحادي، لحسن لعسيبي، عضوا في «لجنة الحق في الحصول على المعلومات»، التي أحدثها «القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات».

وعلمت «أخبار اليوم» أن هذا التعيين يأتي بالتزامن مع إنهاء المالكي مهام الاتحادي بنيونس المرزوقي، الذي اشتغل خبيرا لدى مجلس النواب، بعدما عمل مديرا لديوان إدريس لشكر عندما كان هذا الأخير وزيرا. وفوجئ المرزوقي بإعادته للعمل في جامعة وجدة دون إخباره مسبقا بإنهاء إلحاقه بمجلس النواب.