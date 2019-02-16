العثماني: إذا أساءت الحكومة أشاروا لـ”لبيجيدي” وإذا أحسنت بددوا ذلك بين الأحزاب

عبر سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن استياءه من التعامل التمييزي بين مكونات الحكومة والتشويش على منجزاتها مع إقراره بأن ما تم تحقيقه غير كافي.

وقال العثماني خلال لقاء اللجنة الوطنية لحزبه المنعقدة، اليوم السبت، إن العديد من الملفات تم تحقيق إنجازات مهمة فيها مضيفا “صحيح أنها إصلاحات غير كافية لكننا في سيرورة متواصلة”.

وأشار العثماني إلى تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، وتلك المتعلقة بالحكامة، وبينها تقدم المغرب إلى الرتبة 60 عالميا في مؤشر ممارسة الأعمال سنة 2018 بعدما كان في الرتبة 128 في 2010، وكذا تحسن مؤشر إدراك الرشوة الذي تحسن بـ17 رتبة خلال سنتين، مضيفا “لو أننا نقصنا رتبة واحدة كون ناض الصداع”.

كما أشار العثماني إلى إلى ارتفاع الإستثمارات الأجنبية في المغرب بـ28 بالمائة، لتصل إلى حوالي 44 مليار درهم، وكذا الإنخفاض الذي شهدته نسبة البطالة وتراجعها إلى 9.8 العام الماضي، مؤكدا أن هذا الأمر غير كافي رغم ذلك.

العمثاني اعتبر أن من اللازم الإشارة إلى النقص الحاصل مع الإعتراف بالمجهوذ المبذول، منبها إلى ممارسة تمييزية ضد حزبه في التعامل مع إنجازات وإخفاقات الحكومة، قائلا “حينما يتحدثون عن سيئات الحكومة يتتحدثون عن البيجيدي وحينما يتحدثون عن الحسنات يبددونها بين الوزراء والأحزاب”.