السلطات المصرية تعتقل الأكاديمي المعارض ممدوح حمزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت السلطات المصريّة، مساء السبت، الأكاديمي ممدوح حمزة، بتهمة "نشر أخبار كاذبة".
ولم تورد الشرطة المصريّة أيّة تفاصيل حول الاعتقال، إلا أن حمزة معروفٌ بنقده اللاذع للرئيس المصريّ، عبد الفتاح السيسي، على حسابه في موقع "تويتر".
وقال مغرّدون مصريّون إن القضيّة المعتقل بسببها حمزة تعود إلى العام 2017، دون التمكّن من التحقق من ذلك.
وممدوح حمزة من مواليد العام 1947، وهو مهندس ناشط سياسي وحقوقي بارز، أشرف على مكتبة الإسكندريّة ومن المشاركين في ثورة يناير.
وعمل حمزة في عدد من الجامعات البريطانيّة والمصريّة محاضرًا في الهندسة الميكانيكيّة.
وفي كانون أول/ديسمبر الماضي، اعتقلت السلطات المصريّة حمزة بتهم "الدعوة للتخريب والتمرد والتظاهر"، قبل أن تفرج عنه بعد اعتقاله بساعات.
ورغم تحمّسه لتظاهرات 30يونيو، التي مهّدت للانقلاب على الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، إلا أن ممدوح من أشدّ المنتقدين للسيسي ولنظامه.
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