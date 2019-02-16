انت الان تتابع تفاصيل خبر أمن غزة يضبط شرائح تعقُّب إسرائيلية داخل شحنة أحذية عسكرية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 فبراير 2019 11:33 مساءً - ضبطت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة شحنة أحذية "عسكرية" يستخدمها عناصر المقاومة، مزوَّدة بشرائح تعقُّب إلكترونية سرية، وذلك في أثناء مهمة فحص بمعبر كرم أبو سالم التجاري، الذي يديره موظفو السلطة الفلسطينية، جنوبي القطاع.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، اليوم السبت، عن مصدر أمني فضل عدم الكشف عن اسمه، ضبط شاحنة مزوَّدة بشرائح تعقب إلكترونية سرّية، وذلك في أثناء مهمة فحص بمعبر كرم أبو سالم التجاري.

وقال المصدر الأمني: إن "شحنة الأحذية العسكرية وصلت إلى معبر أبو سالم خلال الأيام الماضية، بهدف تمريرها إلى القطاع، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من اكتشاف الشرائح الإلكترونية خلال تفتيش الشحنة، وعلى أثر ذلك تم التحفظ عليها بالكامل".

وأضاف المصدر: إن "الأجهزة المختصة تُجري فحصاً دقيقاً لتلك الشرائح، لتفكيكها ومعرفة كيفية عملها"، لافتاً إلى أنها ثُبِّتت بشكل غير ملحوظ داخل نعال الأحذية.

وأشار المصدر إلى أن الأحذية التي أريد لها أن تدخل القطاع تُشبه إلى حد كبيرٍ، الأحذية التي يستخدمها عناصر الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية.

ورجّح المصدر الأمني أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية "هي من تقف خلف ذلك؛ بغرض التجسس على عناصر المقاومة وتتبُّع تحركاتهم".

وبيَّن أن الأجهزة الأمنية بغزة "تفرض حالياً إجراءات أمنية مشددة على دخول الشاحنات والبضائع من معبر كرم أبو سالم التجاري، تتضمن فحصاً دقيقاً لكل ما يدخل القطاع أو يخرج منه، وذلك ضمن استخلاصاتها من عملية تسلل القوات الإسرائيلية الخاصة شرقي خانيونس في نوفمبر الماضي، بعد ثبوت استغلال جيش الاحتلال الإسرائيلي المعبر في إدخال معدات وأجهزة ذات أغراض استخبارية وتجسسية".

وأضاف: "في إطار ذلك، تقوم الأجهزة الأمنية بتحقيقات موسعة تتعلق بظروف عمل معبر كرم أبو سالم والعاملين فيه".

وكان مصدر في وزارة المالية بقطاع غزة كشف، الأسبوع الماضي، عن قرب تسلُّم الجهات المختصة في قطاع غزة معبر كرم أبو سالم التجاري.