شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات عسكرية إماراتية أمريكية لمكافحة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل
وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في الجوانب الدفاعية والعسكرية، كما تم استعراض تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وبحث مجالات التعاون والتنسيق القائم بين البلدين في مكافحة التطرف والإرهاب ومحاربة تنظيماته العسكرية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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