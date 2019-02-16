مقتل وجرح 58 حوثيا بمعارك مع الجيش اليمني في الضالع وتعز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سقط 58 مسلحا من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، السبت، بين قتيل وجريح، بمواجهات مع قوات الجيش اليمني في محافظتي الضالع وتعز، جنوبي البلاد.

وقال بيان للجيش اليمني إن المواجهات اندلعت في جبهة دمت شمال المحافظة، ما أسفر عن مقتل 12 عنصرا حوثيا وجرح 6 آخرين، فيما لاذ بقية الانقلابيين بالفرار خلال المعارك".



وفي وقت سابق دكت مدفعية الجيش مواقع وتجمعات المليشيا الانقلابية، في موقع "خارم" وتلة "الثعيل" جنوبي مدينة دمت، تمكنت خلاله من تدمير دورية عسكرية تابعة للمليشيا ومصرع طاقمه.

كما كبدت قوات ألوية العمالقة بالجيش اليمني، بإسناد من قوات التحالف العربي، مليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد غربي محافظة تعز.

وذكر بيان للمركز الإعلامي للعمالقة أن القوات تصدت لهجوم كبير شنته مليشيا الحوثي في مواقع عدة بجبهة "البرح" والمرتفعات الجبلية المطلة على المدينة التي تحمل ذات الاسم.

وأسفرت المعارك عن سقوط أكثر من 40 بين قتيل وجريح من عناصر المليشيا الحوثية المدعومة من نظام طهران، طبقا للبيان.

وتشهد مدن دمت والحشاء بالضالع والبلدات الريفية الغربية والجنوبية لتعز مواجهات عنيفة بين قوات الجيش اليمني ومليشيا الحوثي الانقلابية تتكبد خلالها المليشيا العديد من القتلى والجرحى في صفوفها، فضلا عن الخسائر المادية الكبيرة.