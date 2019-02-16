الان تتابع طائرات حربية أمريكية تتجه لحدود فنزويلا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

اتجهت طائرات حربية أمريكية إلى حدود فنزويلا، لبدء نقل أطنان من المساعدات إلى مدينة كولومبية على الحدود الفنزويلية كجزء من جهد يهدف إلى تقويض الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.

وأقلعت أول طائرة من بين ثلاث طائرات من طراز “سي. 17” اليوم السبت من قاعدة هومستيد الجوية في فلوريدا وهبطت في مدينة كوكوتا.

وتُعد المدينة نقطة تجميع للمعونات التي يفترض أن يوزعها مؤيدو خوان غوايدو، رئيس الكونغرس الفنزويلي الذي تعترف به الولايات المتحدة رئيسا شرعيا للبلاد. وكانت شحنات مساعدات سابقة نقلت على متن طائرات تجارية.

وكان مادورو تعهد بمنع وصول المساعدات التي وصفها بأنها غير ضرورية وغير قانونية. وألقى مادورو باللوم في أي جوع في البلاد على القيود الأميركية وخصومه المحليين.

تشتمل شحنة السبت التي يصل وزنها إلى 180 طنا، حزما غذائية أو صحية تكفي لأكثر من 25 ألف شخص.

من جهته، دعا غوايدو السبت إلى تظاهرات في كل أنحاء البلاد بتاريخ 23 شباط/فبراير دعما للمتطوعين الذين سيتوجهون إلى الحدود مع كولومبيا لإدخال المساعدات الإنسانية الأميركية.

وقال غوايدو خلال تجمع أمام آلاف من مناصريه: “لن يحصل ذلك فقط عند الحدود حيث سيكون المتطوعون، بل أيضا في كل مدن البلاد حيث ستجري تظاهرات في 23 شباط/فبراير بانتظار دخول المساعدات”.