شكرا لقرائتكم خبر عن غوايدو يدعو لتظاهرات جديدة في فنزويلا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (كراكاس)دعا زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو اليوم (السبت)، إلى تظاهرات في كل أنحاء البلاد، بتاريخ فبراير دعماً للمتطوعين الذين سيتوجهون إلى الحدود مع كولومبيا لإدخال المساعدات الإنسانية الأمريكية.
وقال غوايدو خلال تجمع أمام آلاف من مناصريه: «لن يحصل ذلك فقط عند الحدود حيث سيكون المتطوعون، بل أيضاً في كل مدن البلاد، حيث ستجري تظاهرات في 23 فبراير بانتظار دخول المساعدات».
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