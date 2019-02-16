ميركل: ألمانيا تدعم العقوبات المفروضة على روسيا

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قالت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، اليوم السبت، إن ألمانيا تدعم العقوبات على روسيا ، مشيرة إلى أن الإجراءات التقييدية يجب تنسيقها.

ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نشرتها باللغة الإنجليزية إلى ميركل قولها في مؤتمر ميونخ للأمن إننا “ندعم العقوبات ضد روسيا ويجب أن يتم تنسيقها مع أوكرانيا”.

وأشارت ميركل إلى أن الدول الغربية يجب أن تبقي على الحوار مع روسيا ، مضيفة أنه من الضروري الالتزام بقانون تأسيس مجلس روسيا – الناتو.

وأضافت ميركل “كما سبق لا نزال ملتزمين بقانون تأسيس مجلس روسيا – الناتو” ، مشيرة إلى أنه من منظور جغرافي استراتيجي لا يمكن لأوروبا أن تكون مهتمة بقطع العلاقات مع روسيا.

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