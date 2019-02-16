مقتل أربعة إرهابيين بقصف جوي شمال شرق بعقوبة في العراق

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لقي أربعة إرهابيين مصرعهم في قصف جوي استهدف أوكار داعش شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى .

وصرح مصدر أمني محلي القول إن طيران الجيش العراقي قصف أوكار تنظيم داعش في بساتين المخيسة ضمن حوض الوقف شمال شرق بعقوبة; ما أسفر عن مقتل أربعة من مسلحي التنظيم, بحسب التقارير الاستخبارية.

يذكر أن مصدر في عمليات ديالى أعلن – في وقت سابق اليوم – عن تدمير مضافتين لداعش بقصف لطيران الجيش الذي أسهم في عملية تعقب خلايا داعش ببساتين الوقف شمال شرق بعقوبة.

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