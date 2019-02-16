شكرا لقرائتكم جو بايدن: سأتخذ قرارا قريبا بشأن الترشح لرئاسة أميركا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال جو بايدن نائب الرئيس الأميركي السابق المنتمي للحزب الديمقراطي السبت إنه لم يتخذ بعد قرارا بشأن الترشح لانتخابات الرئاسة التي ستجرى العام المقبل لكنه سيتخذ هذا القرار "في وقت قريب".

ويمكن لأكثر من 20 ديمقراطيا الترشح للرئاسة مما قد يخلق ملعبا مزدحما بالمنافسين للرئيس الجمهوري دونالد ترمب.

وسيحظى بايدن حال اختياره الترشح بأفضلية في السباق الرئاسي نظراً لأنه معروف على الساحة السياسية إذ شغل منصب نائب الرئيس ولايتين بعد عقود قضاها في مجلس الشيوخ.

وقال بايدن (76 عاماً) في مؤتمر ميونيخ للأمن: "نحتاج لأن نركز حاليا على المطلوب فعله لتغيير بعض السياسات التي يدافع عنها الرئيس" ترمب.