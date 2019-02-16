برونو غانز.. وفاة "هتلر الشاشة" عن عمر 77 عاما

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-social media غانز خلال أداء دوره في فيلم "داونفول" عن آخر أيام هتلر

وقدم غانز أدوارا في السينما والمسرح والتلفزيون في ألمانيا، لأكثر من 50 عاما.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في تغريدة "رحل أحد أهم ممثلي عصرنا وأعماله باقية. نتقدم بالعزاء لأسرة وأصدقاء برونو غانز".

ونشأ غانز في زيوريخ وترك سويسرا في أوائل الستينيات للوقوف على خشبة المسرح في ألمانيا. © متوفر بواسطة Sky News Arabia

وكان تجسيد غانز لشخصية هتلر في فيلم "السقوط" عام 2004 أحد أشهر الأدوار التي أداها الممثل الراحل.

ويتناول الفيلم الذي ترشح لجائزة أوسكار الأيام الأخيرة في حياة هتلر، التي قضاها في خندق في برلين.

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وصور غانز هتلر على الشاشة في هيئة رجل مجنون واهم كثير الصراخ، ولكنه في الوقت نفسه يحمل صفات الأبوة ويعاني من مرض الشلل الرعاش (باركنسون).

وأصبح تجسيد غانز للشخصية علامة بارزة في تاريخ السينما.

وقدم غانز أدوارا مسرحية كلاسيكية مثل فاوست وهاملت، كما ظهر في أفلام شهيرة مثل (ذا ريدر) "القارئ" و(ذا تري أوف لايف) "شجرة الحياة".

وتزوج غانز مرة واحدة وانفصل عن زوجته التي أنجب منها ولدا. وكان يعيش في زيوريخ وبرلين وفينيسيا.