فيديو يرصد كلمة الرئيس السيسى خلال مؤتمر ميونخ للأمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر فيديو كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال مشاركته فى قمة الأمن التى عقدت فى مدينة ميونخ الألمانية، تطرق الرؤية المصرية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية. وأشار الرئيس عيد الفتاح السيسى خلال كلمته بمؤتمر ميونخ إلى القضية الفلسطينية، إلى أن عدم تسوية القضية الفلسطينية بصورة عادلة ونهائية يمثل عاملا رئيسيا لعدم الاستقرار.

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