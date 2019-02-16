حملة انقاذ مرج بسري: المشروع ينقل مياه القرعون الآسنة إلى سكان بيروت

اشارت الحملة الوطنية لأنقاذ مرج بسري إلى أن "سد بسري الكارثي يشكل جزءا من مشروع جر مياه الأولي والليطاني إلى بيروت الكبرى بقرض من البنك الدولي تحت شعار "تأمين مياه الشرب للمواطنين"، وسوف يتم لهذه الغاية تجميع مياه القرعون وبسري في بحيرة جون، وجرها مسافة 70 كيلومترا إلى بيروت، بتكلفة باهظة تفوق المليار و200 مليون دولار، بالرغم من أن مياه الليطاني لا يمكن تكريرها، فهي ملوثة بمعدلات قياسية، وتحتوي على معادن ثقيلة وبكتيريا مميتة تسبب أمراضا مستعصية منها، مرض السرطان".
ورأت الحملة في بيان لها ان "المشروع لن يكتفي ببناء سد عشوائي جديد على فالق زلزالي ناشط، وتدمير أراضي الشوف وجزين والقضاء على مجرى نهر الأولي فحسب، بل سوف ينقل مياه القرعون الآسنة إلى سكان بيروت وجبل لبنان أيضا، هذا وقد إقترح العديد من الخبراء إعتماد بدائل أكثر فعالية وأقل كلفة وضررا على البيئة والإنسان، غير أن مجلس الإنماء والإعمار ومن وراءه، مصرون على زيادة الديون وتدمير الإرث البيئي والثقافي، وتعريض حياة مليوني لبناني للخطر".
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