داوود استقبل شخصيات ووفودا مهنئة في بدياس

استقبل وزير الثقافة ​محمد داوود​، في منزله في بدياس- قضاء صور، عددا من الوفود التي أمت منزله مهنئة بتوليه حقيبة الثقافة في الحكومة الجديدة.

ومن أبرز المهنيئن متروبوليت صور وتوابعها للروم الملكيين الكاثوليك ​المطران ميخائيل أبرص​، الذي أكد "العيش المشترك في مدينة صور، الذي أرساه ​الامام موسى الصدر​ والمطران جورج حداد، وسنبقى معا لارساء هذه الثقافة"، مشيراً إلى أننا "نعول اليوم على الوزير في المحافظة عليها". وتمنى إعطاء الأهمية لمدينة صور "لجهة إظهار البعد الثقافي من خلال المعالم الموجودة فيها وخاصة المعالم الدينية".

كما استقبل داوود وفودا من بلدات: الصرفند، ارزاي، علما الشعب، مروحين، ومن عدد من بلدات المنطقة.