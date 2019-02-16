المرابطون: البيان المنسوب الى مصدر بالحركة مدسوس من قبل المغرضين

اشارت الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون إلى أن "بعض المواقع الالكترونية المشبوهة نشر بيان منسوب الى مصدر مسؤول في حركة الناصريين المستقلين المرابطون، يتعلق بما جرى من صدامات بين النواب في المجلس النيابي"، مؤكدة ان "هذا البيان مدسوس من قبل المغرضين، والاسلوب الذي كتب به يعبّر بشكل فاضح عن من كتبه وعن اهدافه في زج اسم المرابطون في هذه المتناقضات على الساحة اللبنانية"، نافية "ارتباط هذا البيان بأي صلة في المرابطون".
وأكدت الهيئة انه "لا يوجد اي بيانات تصدر عن مصادر مسؤولة مجهولة في الحركة وانما تصدر فقط عن الهيئة القيادية او عن ادارة الاعلام والتوجيه في المرابطون".
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