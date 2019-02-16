الدفاع المدني: سحب ثمانية سيارات من ميروبا اثر تراكم الثلوج

عمل عناصر من ​الدفاع المدني​ في تمام الساعة ٢٢:٣٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠١٩/٠٢/١٦ على سحب ثمانية سيارات علقت اثر تراكم ​الثلوج​ في ميروبا-كسروان.وقد تم تأمين المواطنين الى بر الأمان.

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