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صدامات بين الشرطة ومتظاهرين خارج البرلمان الألباني

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وقعت صدامات بين آلاف من أنصار المعارضة و​الشرطة​ خارج برلمان ألبانيا خلال تظاهرة مناهضة للحكومة للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الاشتراكي ​إيدي راما​ الذي يتهمه خصومه ب​الفساد​.

وأطلقت الشرطة ​الغاز​ المسيل للدموع واستخدمت خراطيم ​المياه​ لتفريق المتظاهرين الذين حاول بعضهم دخول مبنى البرلمان في تيرانا.

وذكرت ​وزارة الصحة​ أن خمسة عناصر من الشرطة ونحو عشرة متظاهرين و​صحافيين​ نقلوا إلى المستشفى، إثر تعرض معظمهم لصعوبات في ​التنفس​ عقب المواجهات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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