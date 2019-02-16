صدامات بين الشرطة ومتظاهرين خارج البرلمان الألباني

وقعت صدامات بين آلاف من أنصار المعارضة و​الشرطة​ خارج برلمان ألبانيا خلال تظاهرة مناهضة للحكومة للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الاشتراكي ​إيدي راما​ الذي يتهمه خصومه ب​الفساد​.

وأطلقت الشرطة ​الغاز​ المسيل للدموع واستخدمت خراطيم ​المياه​ لتفريق المتظاهرين الذين حاول بعضهم دخول مبنى البرلمان في تيرانا.

وذكرت ​وزارة الصحة​ أن خمسة عناصر من الشرطة ونحو عشرة متظاهرين و​صحافيين​ نقلوا إلى المستشفى، إثر تعرض معظمهم لصعوبات في ​التنفس​ عقب المواجهات.