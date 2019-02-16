لافروف حول إمكانية إبرام معاهدة سلام مع اليابان: ليس لدينا شروط اصطناعية

علق وزير الخارجية الروسي، ​سيرغي لافروف​ على إمكانية إبرام معاهدة سلام مع ​اليابان​ حتى "​قمة العشرين​ الكبار" في حزيران، مشيراً إلى أن "​موسكو​ ليس لديها شروط اصطناعية، نحن نتحدث ل​طوكيو​ عن ذلك".

ولفت إلى أنه "ليس لدينا أي مواعيد مصطنعة — لدى الجانب الروسي ونحن نوضح بهدوء لزملائنا اليابانيين، أنه من المستحيل التخطيط لأي شيء كهذا".