علق وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف على إمكانية إبرام معاهدة سلام مع اليابان حتى "قمة العشرين الكبار" في حزيران، مشيراً إلى أن "موسكو ليس لديها شروط اصطناعية، نحن نتحدث لطوكيو عن ذلك".
ولفت إلى أنه "ليس لدينا أي مواعيد مصطنعة — لدى الجانب الروسي ونحن نوضح بهدوء لزملائنا اليابانيين، أنه من المستحيل التخطيط لأي شيء كهذا".
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف حول إمكانية إبرام معاهدة سلام مع اليابان: ليس لدينا شروط اصطناعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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