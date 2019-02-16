السلطات السعودية تنفي استخدام تطبيق حكومي كأداة رقابية ضد النساء

نفت السلطات ​السعودية​ "مزاعم جمعيات حقوقية ومنظمات مجتمع مدني باستخدامها تطبيق حكومي على ​الهواتف الذكية​ كأداة رقابية ضد النساء"، واصفةً ما يتم تداوله عن تطبيق "أبشر" الحكومي كأداة رقابية ضد النساء بـ"المزاعم"، معتبرًا أن "ذلك محاولة لتعطيل الاستفادة من أكثر من 160 خدمة إجرائية مختلفة يوفرها التطبيق". وأكدت "رفضها للمحاولات الرامية لتسييس الاستخدام النظامي للأدوات التقنية".

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