عزام الأحمد: فتح لن تحضر أي اجتماع تشارك به الجهاد الإسلامي

لفت عضو اللجنة المركزية ل​حركة فتح​، ​عزام الأحمد​ إلى أن "الحركة لن تحضر أي اجتماع تشارك فيه ​حركة الجهاد الإسلامي​"، مشيراً إلى "أننا لن نجلس بعد اليوم في أي اجتماع تحضره حركة الجهاد الإسلامي".

وأوضح أن "القرار اتخذه الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​، عقب عودة وفد حركة فتح من لقاء ​الفصائل الفلسطينية​ الذي جرى قبل أيام في العاصمة الروسية ​موسكو​"، مبدياً استغرابه من "عدم توقيع حركة الجهاد، على البيان الختامي الصادر عن الفصائل المشاركة في حوارات موسكو".