عزام الأحمد: فتح لن تحضر أي اجتماع تشارك به الجهاد الإسلامي

لفت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد إلى أن "الحركة لن تحضر أي اجتماع تشارك فيه حركة الجهاد الإسلامي"، مشيراً إلى "أننا لن نجلس بعد اليوم في أي اجتماع تحضره حركة الجهاد الإسلامي".
وأوضح أن "القرار اتخذه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عقب عودة وفد حركة فتح من لقاء الفصائل الفلسطينية الذي جرى قبل أيام في العاصمة الروسية موسكو"، مبدياً استغرابه من "عدم توقيع حركة الجهاد، على البيان الختامي الصادر عن الفصائل المشاركة في حوارات موسكو".
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