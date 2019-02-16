مسيرات في بروكسل تطالب بإطلاق سراح المعتقلين في المغرب

نظم المئات من مواطني الريف المغربي القاطنين في غرب ​أوروبا​، مسيرة في ​بروكسل​ للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين دعت لها "لجنة بروكسل لدعم ​الحراك الشعبي​ في الريف".

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