مسيرات في بروكسل تطالب بإطلاق سراح المعتقلين في المغرب

نظم المئات من مواطني الريف المغربي القاطنين في غرب أوروبا، مسيرة في بروكسل للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين دعت لها "لجنة بروكسل لدعم الحراك الشعبي في الريف".
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