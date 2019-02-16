تحمل مساعدات.. طائرة عسكرية أمريكية تهبط بالقرب من حدود فنزويلا

محمد اسماعيل - القاهرة - بوجوتا (أ ش أ) هبطت اليوم في مطار مدينة كوكوتا الكولومبية الواقعة على الحدود مع فنزويلا، طائرة عسكرية أمريكية محملة بكميات من المساعدات الإنسانية الأمريكية لمواطني فنزويلا.

وذكر راديو صوت أمريكا في نشرته باللغة الإنجليزية، أن الطائرة الأمريكية تحمل نحو 180 طنًا من المساعدات الإنسانية، تشمل كميات من الأدوية والمواد الغذائية، حيث من المنتظر أن يقوم أنصار زعيم المعارضة خوان جوايدو بتوزيعها على نحو 20 ألف فنزويلي.

وأشار "صوت أمريكا" إلى أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أعلن عزمه عرقلة وصول المساعدات الإنسانية الأمريكية، واصفا إياها بأنها "غير ضرورية وغير مشروعة".

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