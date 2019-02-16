محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان:
أفاد مصدر أمني مسؤول بعدم وصول أي مأموريات أمنية لقسم ترحيلات الخليفة حتى الآن، بشأن ترحيل "محمود أبوزيد"، المصور الصحفي الشهير بـ"شوكان"، و214 آخرين متهمًا آخرين في قضية فض اعتصام رابعة، تمهيدًا لترحيلهم إلى الأقسام التابعين لها للإفراج عنهم عقب قضائهم فترة عقوبة السجن 5 سنوات في القضية.
وتتولى إدارة ترحيلات الخليفة، ترحيل المتهمين في القضايا والمدانين عقب انقضاء فترة عقوبتهم إلى أقسام الشرطة التابعين لها، لإنهاء إجراءات إخلاء سبيلهم.
وقضت محكمة الجنايات، على المتهمين في القضية بعقوبات تبعية أخرى عقب انقضاء فترة العقوبة، حرمانهم من إدارة أموالهم وأملاكهم، وعزل من يعمل منهم من وظيفته الحكومية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات مقبلة.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ الخليج 365، أنه من المقرر غدًا ترحيل 68 متهمًا إلى قسم الخليفة، لترحيلهم إلى الأقسام التابعين لها، تمهيدًا للإفراج عنهم.
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كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أمني: لم تصل مأموريات بشأن ترحيل "شوكان" حتى الآن وغدًا ترحيل 68 متهمًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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