الجلاد ونجوم الفن يشاركون بـ"اليوم الإماراتي" ضمن فعاليات مهرجان أولادنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

تصوير - أحمد النجار:

شارك الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام، اليوم السبت، في فعاليات "اليوم الإماراتي" الذي يقام على هامش مهرجان أولادنا للأطفال ذوي القدرات الخاصة، والذي انطلق أمس الجمعة.

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ولاقى اليوم الإماراتي إقبالًا لافتًا من نجوم الفن والإعلام، حيث توافد عدد من الفنانين منهم: لبلبة وصفية العمري والإعلامي طارق علام.

كما توافد على مركز الهناجر للفنون عشرات الأسر؛ للمشاركة في الأنشطة الفنية التي يتم تقديمها ضمن اليوم الإماراتي والتي بدأت بمعرض فنون فوتوغرافي ضم العديد من اللوحات التي أبدعها عدد من الأطفال ذوي القدرات الخاصة في عدد من الدول، على رأسها مصر والإمارات والصين وغيرها من الدول، وافتتحه مريم عثمان مدير مركز بن راشد وسهير عبدالقادر مؤسس مهرجان أولادنا.

كما تم تقديم العديد من الفقرات الفنية المصرية وعلى رأسها فقرة للسيرك القومي أمام مركز الهناجر للفنون.