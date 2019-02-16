بالصور- القبض على 9 طلاب اعتدوا على طالب بمفتاح دراجة نارية

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

ألقت قوات أمن الوادي الجديد، اليوم السبت، القبض على 9 طلاب اعتدوا على طالب بمفتاح دراجة نارية، وأصابوه بجرح غائر في الرأس.

وتلقى اللواء محمد كمال سالم، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من اللواء عصم مهني، مدير مباحث المديرية، يفيد بالقبض على 9 طلاب بتهمة إصابة طالب بجرح خطير في الرأس في مشاجرة بجوار مركز شباب الخارجة.

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بدأت الواقعة مساء الخميس الماضي بتلقي بلاغ بقسم شرطة الخارجة، بوقوع مشاجرة بين عدد من الطلاب بجوار حديقة السلام بمدينة الخارجة، ونتج عنها إصابة "م. م." 19 سنة، طالب في كلية التربية الرياضية بإصابة بالغة بعد طعنة بمفتاح دراجة نارية استقر داخل جمجمة الرأس بطول 3 سم، وتبين أن الطالب يتيم الأب ومريض بالسكر وعلى الفور نقل إلى المستشفى الجامعي في أسيوط لتلقي العلاج اللازم.

وتشكلت فرق بحث بقيادة العميد جودت عبدالجبار، رئيس مباحث المديرية، والرائد محمد صابر عبدالباقي، رئيس وحدة مباحث قسم الخارجة، والنقيب أحمد الأبيض، معاون مباحث القسم، وتمكنت من تحديد هوية مرتكبي الواقعة.

وجري ضبطهم، وتحرر المحضر رقم 1011 جنح قسم الخارجة، وأحيل للنيابة العامة والتي قررت برئاسة المستشار مؤمن رضوان المحامي العام، بعضوية المستشار شريف اللواج وكيل النائب العام حبس 9 طلاب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتعديهم بالضرب على طالب بكلية التربية الرياضية وإحداث إصابة خطيرة فى رأسه.