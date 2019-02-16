ميركل: انسحاب القوات الأميركية من سوريا قد يعزز نفوذ روسيا وإيران

حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم السبت، من أن انسحاب القوات الأميركية من سوريا يمكن أن يعزز نفوذ روسيا وإيران في هذا البلد.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فاجأ العالم في ديسمبر الماضي بإعلان نيته سحب كل قواته، البالغ عددهم نحو ألفي جندي، من سوريا.

وقالت ميركل، رداً على سؤال في مؤتمر ميونيخ للأمن، "هل هي فكرة جيدة للأميركيين الانسحاب فجأة وبسرعة من سوريا؟ ألن يعزز ذلك قدرة روسيا وإيران على ممارسة نفوذهما؟".

وبات مقاتلو تنظيم داعش الإرهابي محاصرين في مساحة صغيرة جداً في شرق سوريا ومن المتوقع إعلان القضاء عليهم قريباً.

وبعد هزيمة التنظيم المتشدد، من المتوقع أن تبدأ القوات الأميركية الانسحاب من سوريا.

وتؤكد واشنطن أنها ستحتفظ بوجود لها في المنطقة مع تعهد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس مواصلة القتال.

وقال بنس إن "الولايات المتحدة ستستمر بالعمل مع حلفائها على ملاحقة بقايا تنظيم داعش أينما ظهرت رؤوسهم القذرة".

لكن واشنطن تسعى لإقناع الحلفاء بالبقاء في سوريا بعد انسحابها، وقد حذرت ميركل من مخاطر أن يترك ذلك فراغاً في المنطقة.

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وتعهد وزير الدفاع الأميركي باتريك شاناهان، أمس الجمعة، باستمرار تقديم الدعم في القتال ضد التنظيم المتطرف. لكن تساؤلات الحلفاء حول كيفية تحقيق الولايات المتحدة ذلك عند انسحاب قواتها ما تزال مطروحة.

وأكد وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز أن الولايات المتحدة أبلغت شركاءها في التحالف الدولي أن قواتها ستغادر سوريا "خلال أسابيع بدلاً من أشهر".

فاجأ هذا القرار الحلفاء، بينهم فرنسا التي تنشر 1200 عنصر في المنطقة مع سلاح مدفعية في حين تتولى قواتها تدريب الجيش العراقي.

وتساءل وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لو دريان عن السبب الذي يدفع الولايات المتحدة لخلق فراغ في سوريا قد يفيد عدوتها إيران، معتبراً أن المقاربة "غامضة".

ولم تلقَ الولايات المتحدة دعماً لخطتها الإبقاء على قوات للمراقبة في شمال شرق سوريا لدى انسحابها، بهدف ضمان أمن المقاتلين الأكراد السوريين.

وانتقد مصدر حكومي فرنسي خطوة إدارة ترامب بالقول إنها معادلة "نحن راحلون، أنتم باقون".

وأضاف المصدر "يحاول (الأميركيون) التعاطي مع نتائج قرار متسرع، ويجبروننا على تحمل المسؤولية"، متابعاً أن المشاركين في التحالف كانوا موحدين في رفضهم فكرة البقاء في سوريا بعد مغادرة الولايات المتحدة.